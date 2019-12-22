الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الأممية بقصف مواقع الجيش اليمنى

تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية، في محافظة الحديدة، غربي البلاد، باستهداف مواقع الجيش اليمنى، أو محاولات التقدم باتجاه مناطق محررة، في المحافظة.



وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن مليشيا الحوثي قصفت اليوم الأحد، مواقع الجيش، في منطقة الجبلية التابعة مديرية التحيتا. كما استخدمت المليشيا قذائف الهاون، والأسلحة الرشاشة المتوسطة.