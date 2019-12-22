تناول الحبوب يعزز النمو لدى الأطفال

أظهرت أول دراسة علمية من نوعها في المدارس أن وجبات منتصف النهار التي تعتمد على الحبوب تسهم بشكل كبير في نمو الأطفال.

وقال الدكتور راميش تشاند، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن القيمة الغذائية التي تحتوي عليها الحبوب تمثل أهمية بالغة للنمو لدى الأطفال.

وأجريت الدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر في المدارس الحكومية الهندية في أربع قرى حول بنغالور، حيث تم إطعام وجبات من الحبوب لـ1500 طفل مراهق في مدرستين، في حين تم تقديم وجبات تقليدية للأطفال في المدرستين الأخريين.

وشملت الدراسة تقييم نمو الأطفال وطولهم ووزنهم بعد ثلاثة أشهر من تناول الوجبات، وتبين أن الأطفال الذين تناولوا الحبوب في المدارس في منتصف النهار أظهروا تحسنًا واضحًا في صحتهم، مقارنة مع التلاميذ الذين تناولوا وجبات عادية.

وتأتي الدراسة في وقت يحاول فيه مركز المعهد الدولي لبحوث المحاصيل الترويج للقيمة الغذائية للحبوب، عبر تصنيع منتجات غذائية تعتمد على الحبوب مثل الذرة والقمح، والتي تسهم في معالجة سوء التغذية وتحسين صحة الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".