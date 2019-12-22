أفضل مصدر طبيعي للكولاجين

مع التقدم في العمر تفقد البشرة ليونتها وتبدأ التجاعيد في الظهور، والسبب هو نقص الكولاجين في الجسم، لكن بالإمكان إبطاء مظاهر الشيخوخة عن طريق تناول الأطعمة الغنية ببروتين الكولاجين.



ولا تقتصر أهمية الكولاجين على دوره كطبقة بطانة للبشرة، فهو كجزء من تركيبة العظام والغضاريف، ويساعد الحصول على الكمية الكافية منه فى الحفاظ على مظهر الشباب.



ويعتبر المحار من أفضل مصادر الكولاجين الغذائية، وكذلك جلد الأسماك.



كما يحتاج الجسم فيتامين "سي" وبروتين اللحوم (البقر والدجاج مثلًا) ليقوم بتصنيع الكولاجين.



لكن تظل المصادر البحرية أكثر سهولة، خاصة المحار الذي يعتبر من أغنى المأكولات البحرية بالكولاجين الطبيعي.



وتتوفر منتجات مكملات الكولاجين، لكن ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.