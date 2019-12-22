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محطة تل أبيب

ترتيبات لزيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل في 2020

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:24 م
لبابا فرانسيس
لبابا فرانسيس
سارة الشلقاني
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تجرى مباحثات بين الاحتلال والفاتيكان لترتيب زيارة للبابا فرانسيس إلى إسرائيل، خلال عام 2020، فيما لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

ومن المرجح أن تتم زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل أواخر العام المقبل، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأجرى على سلام، رئيس بلدية مدينة الناصرة، زيارة، الأسبوع الماضي، إلى الفاتيكان، التقى خلالها البابا فرانسيس، دعاه خلالها إلى زيارة المدينة المحتلة، موضحًا أنه سيتم إطلاق اسم القديس فرانسيس على أحد شوارعها.

وخلال الزيارة، أعطى بابا الفاتيكان ميدالية لسلام، وأخرى لأعضاء الوفد، إضافة إلى كتاب "وثيقة الأخوة الإنسانية"، الموقع عليها من قبل البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

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