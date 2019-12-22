"الكهرباء": 24 ألفا و250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد، بلغت 24 ألفا و250 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفأ و100 ميجاوات مقابل 24 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألف ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة مساء وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.