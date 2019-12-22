الخميس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتخريب خطوط بترول إيتاي البارود

حددت محكمة استئناف الاسكندرية، نظر أولي جلسة ٢٦ ديسمبر الجاري، لمحاكمة المتهمين بتخريب خطوط البترول بإيتاي البارود على ذمة القضية رقم ٢٨٨٤٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات إيتاي البارود.



وقال المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مسعد أبوسعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم استئناف الإسكندرية، إنه تمت دراسة القضية طبقًا لقانون الإرهاب، لتعاظم نتائج جرائم التخريب والسرقة في هذه الواقعة، والتي تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح وإيذاء الأشخاص حوالي ٢٠ شخصًا منهم 9 وفيات.



وكان النائب العام أمر بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.