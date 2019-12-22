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محافظات

أبرزها تنمية الصعيد.. أولويات "التنمية المحلية" خلال الفترة المقبلة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن- مصطفى علم الدين
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أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال خطط التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات.

وشدد الوزير على أنه سيواصل مع كافة قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية محاربة الفساد بالمحليات بكافة أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها والاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي يتم تنفيذها مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

وقال وزير التنمية المحلية، في أول تصريحات له عقب تجديد الثقة، إن ملفات تطوير وتنمية القرى المصرية وتنمية محافظات الصعيد وتحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة نوعية في ملف المخلفات الصلبة ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه سيعمل أيضًا على تطوير نظم الإدارة المحلية ونظام التخطيط المحلي وإيجاد نظام معلومات متكامل للتخطيط والمتابعة لعملية التنمية لكافة محافظات الجمهورية، والاستفادة من التجربة الناجحة التى تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والعمل على تعميمها في كافة المحافظات.

وأكد أنه سيواصل العمل على تحسين منظومة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارة بالمحافظات، وتفعيل منظومة الصيانة والمتابعة لتلك المشروعات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بما يساعد في زيادة سنوات الخدمة لتلك المشروعات.

وقال اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم العمل أيضا على زيادة معدلات التشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتنمية المحلية الاقتصادية بالقرى والمحافظات، ودعم الورش والصناعات الحرفية ومساعدتها فى التسويق داخل مصر وخارجها، وشدد الوزير على أنه سيعمل على زيادة فرص العمل التى يوفرها برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ومبادرة شغلك في قريتك لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وضع خطتها للتعامل مع قانون الادارة المحلية بمجرد إقراره ووضع تصور شامل لبناء قدرات كافة الأطراف المحلية للعمل في إطار القانون والتجهيز لانتخابات المجالس المحلية عقب إصدار اللائحة التنفيذية، كما ستواصل الوزارة استكمال اللقاءات التى تعقدها مع الشباب من كافة المحافظات لتدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشيح لانتخابات المحليات وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة قبل خوض تلك التجربة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف خلال الفترة الجارية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الراغبين فى الترشح للإنتخابات المحلية والتدريب في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسؤوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا استمرار التواصل مع كافة المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظات حيث أننا نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التي ينص عليها الدستور.

وقال شعراوي أن القانون الجديد حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية، ودور المحافظ والدور الرقابي لمجلس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق اللامركزية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فى إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ستواصل الوزارة إجراءاتها الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى الأكاديمية المحلية للتدريب مع إنشاء بعض الفروع بالمحافظات لتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

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