رئيس مدينة الزينية بالأقصر يشدد على حل مشكلات المواطنين

عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعا مع جميع موظفي مركز مدينة الزينية بحضور يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة لمناقشة كافة المشاكل التى تواجه الموظفين وتعيق العمل في كل قرية.



وشدد "الهواري"، على ضرورة العمل من خلال التواجد فى الشارع للتواصل المستمر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للتصدى لأى مشكلة تواجه المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها.



وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والجانبية لظهور المركز في أحسن صورة، وشدد على رؤساء القرى بالمركز تكثيف حملات إزالة التعديات وتحرير المحاضر للمخالفين للوائح والقوانين.