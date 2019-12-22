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محافظات

وزير التنمية المحلية يوضح محاور العمل خلال المرحلة المقبلة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:11 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن- مصطفى علم الدين
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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.

ولفت "شعراوي" إلى أن الأولويات تشمل كذلك، مبادرة "حياة كريمة" التي تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا، وتستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب، وتستهدف المبادرة فى مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها وبناء إدارة محلية فعالة وقوية للاستجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية في تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وقال الوزير التنمية إنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة.

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