الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. الأربعاء

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة.



ويترأس البابا ثيودروس صلوات قداس العيد صباح 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، حيث يلقي الأب البطريرك كلمة روحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



كما تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق راعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، يوم 25 ديسمبر، وتقام صلوات قداس العيد مساء 24 ديسمبر.