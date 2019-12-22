حسن يوسف يوضح حقيقة عودة زوجته شمس البارودى للتمثيل





قال الفنان حسن يوسف، إن عودة زوجته الفنانة شمس البارودي، للفن، شائعة سنوية لها موسم كل عام خاصة قبل شهر رمضان.وسخر الفنان حسن يوسف، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، قائلا: "السنة دي طلعت الشائعة بدري شوية"، مؤكدا أن زوجته شمس البارودي معتزلة الفن منذ 37 عاما، ولكنها لا تفكر في العودة مرة أخرى.يشار إلى أن الفنان حسن يوسف يشارك في مسلسل "الضاهر"، الذي يعرض عبر قناة "الحياة" من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.