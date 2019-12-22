رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد في الثانية عشرة ظهر غدٍ الإثنين.



ومن جهة أخرى، أحال مجلس النواب في جلستة العامة 3 قرارات لرئيس الجمهورية، وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأعدت تقريرًا بشأنها إلى اللجان المختصة، حيث أقر طريقة إقرار الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.



كما أقر طريقة إقرار الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 642، وأحال التقرير إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشئون الاقتصادية، كما أقر طريقة إقرار الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 إلى اللجان النوعية المختصة.