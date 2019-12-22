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مصر

أول تصريح لمدبولي عقب التعديلات الوزارية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:33 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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◄ رئيس الوزراء يشكر الوزراء والنواب السابقين.. ويؤكد للجدد: نبني على ما أسسه من سبقوكم
◄ مدبولي: الإشراف على "هيئة الاستثمار" و"التنظيم والإدارة" لتشابك ملفاتهما مع عدة جهات

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم في التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أن كلًا منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة.

وهنأ مدبولي الوزراء الجدد ونوابهم، متمنيًا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم، مشددًا على أن كل مسئول في هذا الوطن يتولى المسئولية يبنى على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغي ما نفذه من سبقوه، مؤكدًا أن المسئولين في هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.

وفي أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية، وانضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملفات الاستثمار، وكذا الإصلاح الإداري من الملفات التي تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات.

وأضاف: "ورغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، رؤى وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات".

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإداري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمي ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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