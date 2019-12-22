الخارجية: حريق محدود فى أحد طوابق مبنى الوزارة

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن حريقًا محدودًا قد اندلع صباح اليوم الأحد، بأحد طوابق مبنى الوزارة، ما أدى إلى انطلاق صافرات إنذار الحريق في المبنى.



وأضاف "حافظ" في بيان صحفي، أن اندلاع الحريق المحدود أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.



وأشار، إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أى إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، مؤكدًا أنه يجرى الآن التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.