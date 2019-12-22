الأنبا باسيليوس يزور كنيسة مارجرجس في طهطا

زار الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، كنيسة مارجرجس بالمخالفة في طهطا، حيث استقبله شعب الكنيسة برئاسة الأب أنطون عياد راعى الكنيسة الذي رحب بنيافته في هذه الزيارة.



وتعد هذه الزيارة هي الأولى للأنبا باسيليوس منذ السيامة الأسقفية، حيث أكد الأب الراعي لنيافته فرح المؤمنين بهذه الزيارة.



وترأس صاحب النيافة صلاة الذبيحة الإلهية بالكنيسة، كما حضر أيضًا صلاة القداس الإلهي كل من الأب أرميا عياد، والأب روماني عدلي.



وألقى الأنبا باسليوس كلمة العظة حول: يسوع المخلص الآتى لخلاص العالم كله، لذلك يجب أن نستعد لاستضافته بأن نتطهر قلوبنا ونستعد من خلال الاعتراف والمصالحة، كما أكد أن من يعرف يسوع على الأرض ويسير معه سيكون معه فى السماء.



وفي النهاية، شكر صاحب النيافة الأب الراعي وشعب الرعية على حفاوة الاستقبال، كما شكر الأب أرميا عياد، والأب ورومانى عدلى على حضورهما ومشاركتهما.