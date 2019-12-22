سيارة تدهس طفلة على مزلقان طلخا بالدقهلية

أصيبت طفلة دهستها سيارة محملة بالأنابيب، أثناء عودتها من الحضانة بصحبة شقيقها، على مزلقان قنطرة طلخا.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بدهس سيارة محملة بالأنابيب، طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، أثناء عبورها مزلقان قنطرة - طلخا.



وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة، وسلم السائق نفسه للشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.