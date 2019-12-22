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عالم

الجيش السوري المدعوم من روسيا يحقق تقدمًا في شمال غرب البلاد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال شهود وسكان، اليوم الأحد، إن القوات السورية المدعومة من روسيا حققت تقدمًا على الأرض بعد استئناف الهجوم، قبل أسبوع تقريبًا، على آخر جيب للمعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، والهجوم هو الأكبر منذ نحو ثلاثة أشهر، وتسبب في موجة نزوح جماعية للمدنيين.

وأضافت المصادر أن الهجوم واسع النطاق المصحوب بقصف جوي مكثف على مناطق مدنية ريفية، في جنوب شرق محافظة إدلب، أنهى شهورًا من الجمود على جبهات القتال، تمكن فيها مسلحو المعارضة من صد الجيش ومنعه من تحقيق أي تقدم كبير.

وكثفت مقاتلات روسية وسورية من ضرباتها على قرى وبلدات في محيط معرة النعمان، حيث فر آلاف السكان إلى مناطق على الحدود مع تركيا طلبًا للأمان النسبي.

وقال الجيش السوري: إنه سيطر على 20 قرية وتلة، ويقترب من إحدى نقاط المراقبة التركية الإثنى عشر، في الشمال الغربي، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع موسكو وطهران في 2017، لتجنب نشوب قتال على نطاق واسع في إدلب.

وقال اثنان من السكان ومسعف: إن مقاتلات روسية قصفت، أمس السبت، سوقًا مزدحمة في سراقب شرقي إدلب، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

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