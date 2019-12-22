البرلمان يتسلم إخطار "الداخلية" بوفاة النائب حسن موسى

أعلن مجلس النواب خلو مقعد النائب السيد حسن موسى، عضو قائمة "في حب مصر" عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا.



جاء ذلك بعد أن عرض "عبدالعال" كتاب وزير الداخلية بوفاة النائب والتي جاءت بمكتب صحة النزهة الجديدة في 14 ديسمبر 2019.



ومن جانبه، قال عبدالعال: "يعز علينا أن ننعى الزميل وندعو الله أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".



ودعا رئيس المجلس الأعضاء للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحمًا على الزميل الفقيد السيد حسن موسى.