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سياسي

السجيني: نصوص انتخابات المجالس المحلية مقيدة بنصوص دستورية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية، للنواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: "كلمة أقولها للتاريخ لا تختلف عن سياق ما تقدمت به الأغلبية، اسمحولي في البداية أن أقر أن اللجنة سوف تكون في غاية الرضا فيما ينتهي إليه الرأي في هذه القاعة وتوجيهات المنصة للجنة بإجراء ما تنتهون إليه".

وأضاف السجيني: "أدعى أنى أعلم ببعض الأمور عن المحليات ونظرًا لأننا أمام قسم وأن العهد كان مسئول وبالتالي لا بد من أن أوضح بعض النقاط بغض النظر عن الدخول في أمور فنية، الأمر الأول تحدث بعض الزملاء حول المواءمة الدستورية في التوقيتات والممارسات وهذه مسالة كلجنة نوعية لسنا مختصين بها، تحتاج دراسة دقيقة تنتهي إلى ما تنتهي إليه وأما المواءمات السياسية فلها رجالها.

كما تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب وانتخابات المحليات هذه مصطلحات ولكن يجب أن نوضح بأن النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس الملحية مقيدة بنصوص دستورية.

وأكد السجيني أنه لن يستطيع أحد أن يحكم بموضوعية الأمر من عدمها إلا من خلال التجربة.

وعلق عبدالعال، أشكر السجيني على جهوده واستخدامه الأسلوب العلمي في المناقشة فهو وضع يده على كيفية نشأة إدارة محلية ويحقق النهوض بالإدارة المصرية ومن يقرأ القانون فسيعرف المجهود الكبير للجنة.

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