مؤتمر صحفي لـ"الوطنية للانتخابات" غدًا

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشرة ظهر غدٍ الإثنين، بمقر الهيئة؛ للإعلان عن دعوة الناخبين بمناسبة إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي.



ويتضمن الجدول الزمني كل المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، ومواعيد الطعون وتحديد مواعيد الانتخابات وانتهاءً بإعلان النتائج.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تلقت إخطارًا من مجلس النواب بخلو مقعدين بالمجلس، الدائرة الأولى بالجيزة، ومركز ملوى بالمنيا، نظرًا لوفاة نوابهما.



وكان قد توفى النائب محمد بدوى دسوقى نائب الدائرة الأولى بالجيزة، كما توفى أيضًا النائب أحمد شمروخ نائب مركز ملوى بالمنيا.



وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".