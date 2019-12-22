عمّان تنفي رفع حظر الاستيراد من سوريا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، اليوم الأحد، عدم صحة الأنباء عن نية الحكومة الأردنية في التراجع عن قرار حظر الاستيراد من سوريا، وأكد تمسك بلاده بموقفها في هذا الخصوص.



وقال لوكالة "عمون": إن قرار حظر الاستيراد من الجانب السوري لا زال مستمرًا وساري المفعول، وأن الأردن حظر الاستيراد من الجانب السوري، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل بعد فرض دمشق قيودا على البضائع الأردنية، مشيرًا إلى أن الأردن سيزيل هذه القيود حال رفعت دمشق قيودها على البضائع الأردنية.



ولفت إلى أنه لم يتم التوافق على موعد محدد للقاء الذي سيجمعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، ويهدف اللقاء، حسب "الحموري"، إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية، ومناقشة التحديات التي تواجهها العلاقات بين عمان ودمشق، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين.