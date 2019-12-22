محمد رمضان فى "الماجيك لاند" من أجل "البرنس"

يصور الفنان محمد رمضان، اليوم الأحد، مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، في الديكور المخصص للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بـ"الماجيك لاند".



المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة إحدى الشخصيات في المجتمع المصري، ويجسد محمد رمضان خلال العمل شخصية "رضوان البرنس" اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاؤه ليسوا جميعهم من أم واحدة.



"البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.