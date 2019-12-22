مستقبل وطن: "الإدارة المحلية" يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل بالجيزة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية به العديد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل على إصدار تشريع خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "الهواري"، أن هذا القانون الذي يتم مناقشتة داخل البرلمان لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، مشددًا على ضرورة التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات."



وأشار، إلى أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي التي ستقضي على الفساد وستساهم في وضع للتطوير الحضاري للقرى والمحافظات والمدن، كما أن هذه المجالس، حسب الدستور أصبح لها صلاحيات كبيرة، فمن حق أي عضو مجلس محلي منتخب تقديم استجواب للسلطة التنفيذية، مما يؤكد علي ضرورة اصدار تشريع يعالج كافة التشوهات في القوانين السابقة الخاصة بالمحليات.