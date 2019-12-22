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محافظات

محافظ أسوان: مهلة أخيرة للتصالح فى مخالفات البناء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
اسراء توفيق
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أجرى اللواء محافظ أسوان، جولة وسط الجزر النيلية والمحميات الطبيعية، للوقوف على حجم التعديات الموجودة والسعي لإلزام المتعدين بتقنين أوضاعهم في ظل المهلة الأخيرة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الثامن من شهر يناير المقبل.

وقد استهل محافظ أسوان جولته بزيارة قرية غرب سهيل النوبية، وأثناء استقباله من أهالي القرية كانت هناك مطالب واحتياجات عامة متعلقة بالنظافة والمرافق والخدمات الأساسية، تم إبلاغها للمحافظ، والذي وجه بعقد اجتماع مع كبار وممثلي الأهالي لإيجاد حلول واقعية وسريعة لأي مشاكل تعاني منها لتكون في أبهى صورة ممكنة أمام الأفواج السياحية المترددة على أحد أهم مراكز السياحة البيئية.

وخلال جولته النيلية تفقد محافظ أسوان جزيرة سهيل عندما لاحظ وجود إزالة لأحد المباني فاكتشف أن هناك مشكلة عائلية بين أحد الشباب وأقاربه على قطعة أرض يتم إزالة المباني الموجودة فيها لاستغلالها كأرض زراعية، حيث تدخل لإنهاء هذه المشكلة العابرة، مطالبًا المشايخ والكبار بضرورة التعامل السريع مع هذه المشاكل لحلها وتصفية أى رواسب بين العائلات أولًا بأول لتحقيق السلام المجتمعي، بجانب إقناع أهالي الجزيرة وباقي المناطق التي يقيم فيها النوبيون المتضررون من بناء وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع الجهات المختصة لإنهاء إجراءات المعاينة الميدانية، والتي تأتي ضمن إجراءات تمليك مساكنهم وتقنين أوضاعهم مجانا؛ لأن الدولة تسعى لحفظ حقوقهم وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأعطى المحافظ توجيهاته بإلزام المنشآت السياحية والخدمية والمباني الخاصة المطلة على النيل بالقضاء على العشوائية وتهذيب وتقليم الهيش مع إزالة أى تراكمات للمخلفات والتي تشوه المنظر الحضاري للجزر النيلية، مكلفا بتشكيل لجنة فنية تستعين بأحد الفنانين التشكيليين لتحويل بيوت ومباني جزيرة أسوان إلى تحفة فنية من خلال تصميم ورسم لوحات فنية تبرز التراث والثقافة النوبية، علاوة على إعادة إحياء وتشغيل نافورتين وسط الصخور الجرانيتية في مجرى النيل، على أن يتم تصميمها لتكون راقصة وبألوان مبهجة بشكل يضفي المنظر الجمالي والحضاري لنيل أسوان ضمن خطة المحافظة لتعميم التنسيق الحضاري في مختلف أنحاء مدينة أسوان.
محافظ أسوان: مهلة أخيرة للتصالح فى مخالفات البناء
محافظ أسوان: مهلة أخيرة للتصالح فى مخالفات البناء

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