حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.



وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 946 طن داى أمونيوم و2473 طن ملح و1101 طن فوسفات و600 طن رمل و2800 طن زيت.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6000 طن قمح و11053 طن حديد و2591 طن خشب و4500 طن فول صويا و1800 طن ذرة و4785 طن كاولينا صب.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 525 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146266 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24838 طنا.



وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2595 طن قمح، في حين غادر عدد 501 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 28322 من البضائع العامة منها عدد 157 سيارة نقل محملة بـ8058 طن قمح.