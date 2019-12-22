محمد كريم: أرفض تقديم دور عربي إرهابي

قال الفنان محمد كريم، المشارك في بطولة فيلم بسينما هوليوود ويلعب دور غريم نيكولاس كيج في "ascore to settle"، إنه كان يسافر ويجتهد ليلحق بفرصة لتقديم فيلم عالمي أو في هوليوود.



وأضاف كريم، خلال حواره لفضائية "سكاي نيوز"، أنه يرفض أنه يجسد شخصية إرهابي عربي في فيلم أجنبي، أو تقديم دور يكمل الشكل الذي تظهرنا به هوليوود، مشيرا إلى أنه رفض الكثير من الأعمال العربية وكان في انتظار فرصة عالمية مثل التي خاضها.



وأكد كريم أنه كان يسعى لتلك التجربة من خلال تقديم العديد من تجارب الأداء قبل أن يحظى بالفرصة في هوليوود.

