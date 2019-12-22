غدًا.. الأنبا مكاريوس يلتقي أقباط المنيا

يترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، غدًا الإثنين، اللقاء العام لشعب إيبارشية المنيا، في كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا.



ومن المقرر أن يشارك بالحضور عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ويبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، ويلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الشعب الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، قد يعلقائين أسبوعيين، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل إثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، 26 نوفمبر الماضى، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.