مات مختنقًا.. مصرع صبي بسبب المدفأة في أكتوبر

لقي صبي مصرعه اختناقًا من المدفئة الكهربائية، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حيث فارق الحياة أثناء نومه.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة صبي، يبلغ من العمر 15 عامًا، داخل شقة أسرته بالحي 12 بأكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين من تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن المتوفى كان نائمًا بجوار المدفأة الكهربائية، ما أدى لسحبها الأكسجين من الهواء، واختناقه أثناء النوم.



وتبين من فحص الجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، وأكد مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية باسفكسيا الخنق، ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في وفاته، حيث قررت والدته أنها دخلت غرفته لإيقاظه ففوجئت بوفاته.



يذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، للنيابة العامة للتحقيق.