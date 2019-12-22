"الانتقالي الجنوبي": نرفض مساعي الإخوان لعرقلة اتفاق الرياض

أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، رفضها لكل المساعي الإخوانية لعرقلة اتفاق الرياض، مؤكدة جاهزية المقاومة الجنوبية وبالتنسيق مع التحالف العربي لإفشال مخططات الجماعات الحوثية في جبهات شمال الضالع وكسر حشودها.



وشددت هيئة المجلس الانتقالي خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، على رجال الأمن في العاصمة عدن وباقي المحافظات، بضرورة رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة مخططات القوى الإرهابية والضرب بيد من حديد ضد كل من يسعى لتعكير صفو الأمن والاستقرار.



وبحث الاجتماع عملية التصعيد المشترك لكل من جماعتي الحوثي والإخوان في اتجاه محافظات الجنوب في كل من محافظات الضالع وشبوة وأبين، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد واحدية الهدف لهاتين الجماعتين.



وفي نوفمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور ولي العهد الإمارتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.