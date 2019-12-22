الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لـ5325 من ذوى الإعاقة مجانًا

استقبل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية، 5325 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة- خلال أسبوع- وتم تجديد بطاقات الرقم القومي لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، باستخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة "مجانًا" بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع، اعتبارًا من 3 ديسمبر الجاري؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر.



وتوافد عدد من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، خلال الفترة المشار إليها، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كل الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم مصدرات ثبوتية مجانًا، فضلًا عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم تفاعلًا مع تلك المبادرة الإنسانية، وبلغ إجمالى من تم استقبالهم من حالات على مستوى الجمهورية 5325 حالة تنوعت بين تجديد بطاقات الرقم القومي، استخراج مصدرات ثبوتية.



ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قبل الحالات، والذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعدين الإنسانى والاجتماعى لديهم.