عبدالعال ينهى النواب عن التصفيق للوزراء عملًا بـ"فصل السلطات"

شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حضور المستشار علاء الدين فؤاد، الذي تولى شئون المجالس النيابية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بعد تسلم مهامهما رسميًا، فى أعقاب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.



والتف العديد من النواب حول الوزيرين خلال الجلسة العامة لتحيتهم وتهنئتهم على تسلمهما مهام أعمالهما، وصفق بعض النواب أثناء دخول الوزراء الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، تطبيقًا للقواعد البرلمانية، بقوله: لم يعتد المجلس أن يصفق للوزير لحظة دخوله، فهذا غير جائز طبقًا للتقاليد البرلمانية على الإطلاق".



وأوضح عبدالعال أنه لا يتم التصفيق إلا أثناء دخول رئيس الجمهورية إلى القاعة العامة لمجلس النواب، أما ذلك فلا يجوز أثناء دخول رئيس الوزراء أو الوزير.



وهدد عبدالعال بوقف أعمال الجلسة العامة حال استمرار التفاف النواب حول الوزراء، قائلا: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، فهذا المشهد لا يرسى مبدأ الفصل بين السلطات.



فيما عقب بعض النواب أن التصفيق كان للنائب أحمد شعيب، فى أعقاب تعليقه علي قانون الإدارة المحلية وليس بسبب دخول الوزراء.