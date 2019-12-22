غدًا.. الأنبا رافائيل يترأس تسبحة كيهك بحارة السقايين

يترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس الأسبق، "سهرة كيهك"، غدًا الاثنين، بكنيسة الملاك غبريال بحارة السقايين.



ومن المقرر أن تختتم التسبحة "الكيهكية" بالقداس الإلهي، الثلاثاء المقبل، وسط حضور عدد غفير من الكهنة، والمكرسات والشعب القبطي.



وعلى مدار الـ30 يومًا من شهر كيهك، يترأس الأنبا رافائيل عددًا كبيرًا من التسابيح الكيهكية، ما بين منطقة كلوت بيك والوكالة وباب اللوق وبولاق وحارة السقايين والإسكندرية.