نقيب الفلاحين يشيد بالتعديل الوزارى الجديد

قال محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين الزراعيين، إن التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت مناسب، حيث إن الحكومة الحالية تحتاج لضخ دماء جديدة تزامنًا مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى.



وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة شهدت أيضًا تغيير وزير الزراعة، وهو ما طالبت به النقابة فى وقت سابق، وكذلك تعيين عدد من نواب الوزراء، وحقيقة الأمر أن وجود مساعدين أو نواب للوزراء ومن قبل نواب للمحافظين يبلور رغبة الدولة فى وجود اختصاصات مختلفة داخل كل وزارة من أجل سرعة إنجاز العمل بداخل دواوين الوزارات.



ولفت إلى أن كثيرًا من الوزراء الجدد لديهم سيرة ذاتية جيدة لكن ننتظر منهم الكثير، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الخطوة الهامة، والتى لا تزال تخطوها الدولة هي إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليًا.