-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصف وليس منصة عبور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
طباعة
أكدت الحكومة اليمنية، أن اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يهدف للحفاظ على الدولة اليمنية وضمان استقرارها، مشددة على أهمية هذا الاتفاق لاستعادة وحدة اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل جاء للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، كما جاء لمواجهة جماعة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية.

وشدد الوزير اليمني، قائلًا: "اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية".

وفي نوفمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور ولي العهد الإمارتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان يوافق على التعديل الوزارى.. ومهمة جديدة لـ«مدبولى»

منذ حوالي 21 ساعة

"البيئة" تكشف معلومات جديدة عن "أصوات الحوت المرعبة"

منذ أقل من ساعتين

القضاء الإداري يرفض دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

الصور

image description

صور المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد النطق بالحكم

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

أول تصريح لمدبولي عقب التعديلات الوزارية

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

ارتفاع معدلات التسمم من المسكنات بين الأطفال

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

تراكم الدهون في البطن يؤثر على التفكير

تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة

الرئيس نيوز

بعد التدخل التركي في سوريا.. إعلام أردوغان يدير الدفة إلى ليبيا

عدم قبول دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية

عدم قبول دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس "المحامين" بـ"القومي لحقوق الإنسان"

أول تصريح لوزير الزراعة الجديد: السيسي كلفني بتحويل الكلام المكتوب إلى واقع

منوعات

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة بسعر خيالي

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

كشكول

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مبنى وجهاز العلاج الإشعاعي بتكلفة 21 مليون جنيه

رئيس جامعة أسيوط: دعم غير محدود للشباب المُتميز

أول تصريح لـ"حجازي" بعد اختياره نائبا لوزير التعليم

تعليم الفيوم ينظم مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الإعدادية

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: الإسلام السياسي مشروع فاشل وبات كابوسًا يزعج العالم كله

غضب إخواني على أيمن نور بعد أنباء مشاركته في برنامج الشهادة

لليوم الرابع ...توافد مريدو الصوفية على الحسين للمشاركة فى مولده..وفاعليات لمحاربة التطرف والإرهاب

بحضور على جمعة ...الصديقية الشاذلية تدشن سرادق للاحتفال بمولد الحسين لأول مرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

أم كلثوم لزكي طليمات: "بوس على كيفك طالما الدور محتاج"

"حيفا" تصدر طبعة جديدة لعبدالرحمن مقلد.. "مساكين يعملون في البحر"

مجاز للنشر تطرح المجموعة القصصية "غبار الحنين" بمعرض الكتاب

توقيع ديوان "له على خاصرتي" بالمركز الثقافي بطنطا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك