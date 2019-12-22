اليمن: اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصف وليس منصة عبور

أكدت الحكومة اليمنية، أن اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يهدف للحفاظ على الدولة اليمنية وضمان استقرارها، مشددة على أهمية هذا الاتفاق لاستعادة وحدة اليمن.



وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل جاء للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها.



وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، كما جاء لمواجهة جماعة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية.



وشدد الوزير اليمني، قائلًا: "اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية".



وفي نوفمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور ولي العهد الإمارتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.