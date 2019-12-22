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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" لـ28 يناير

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:24 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن" للبترول، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار" لجلسة 28 يناير المقبل، وعلى النيابة العامة إعداد مذكرة وعرض الأمر على محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة وشركة تراي أوشن (موج) وأويل كونسلتنج سرفيس وocs ومتيرا mh لدى جميع البنوك المصرية والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد عبداللطيف ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وكشفت التحقيقات عن تحويل المتهم الأول عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصى ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وقال الشاهد تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يسهم المال العام بنصيب في رأسمالها.

وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 92012 حتى 22012 قيام كل من "محمد. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و"م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق.

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