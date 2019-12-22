تجديد حبس 6 متهمين بـ"المحور الإعلامي للإخوان"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 6 متهمين جدد في قضية المحور الإعلامي التابع لجماعة الإخوان، الذي ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.