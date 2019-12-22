تدمير مخبأ وقتل إرهابيين شرقي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تدمير مخبأ وقتل إرهابيين كانوا يختبئون فيه خلال ضربة جوية، استهدفت غربي مدينة خانقين بمحافظة ديالي شرقي العراق.



وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخبأ وقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا يختبئون فيه قرب منطقة نهر الوند غربي قضاء خانقين، ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، مشيرة إلى أن العملية نفذت وفقا لمعلومات دقيقة.



وتمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من قتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية مشتركة، شمال شرق بعقوبة بالمحافظة ذاتها.