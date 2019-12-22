رئيس حكومة ليبيا: وثيقة أردوغان والسراج تهدف إلى بيع البلاد

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، أن أردوغان يسعى لدعم الميليشيات بهدف إطالة أمد حكومة السراج، مضيفًا أن المذكرة الموقعة بين أردوغان والسراج هي وثيقة لبيع ليبيا.



جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل أوردته "سكاي نيوز"، وكان أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا لن تتراجع مطلقا عن الاتفاقات البحرية والأمنية التي وقعتها مع حكومة فايز السراج في ليبيا.



ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق مذكرتي تفاهم غير دولية، تتضمن الأولى ترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، بينما تتناول الثانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.



وفي مذكرة تفاهم منفصلة، اتفقت أنقرة مع فايز السراج على تعاون عسكري، وقال أردوغان إن حكومته "مستعدة لإمداد السراج بكل أنواع الدعم".