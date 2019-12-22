مُطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يُهنئ المحافظ الجديد

زار الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، مُحافظ الإسماعيلية الجديد، لتقديم التهنئة لتوليه قيادة المُحافظة.



وشارك مع نيافته تلك الزيارة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية والأب أغاثون خير وكيل المطرانية، ولفيف من أباء كهنة الإيبارشية والأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات ومجموعة من العلمانيين من المطرانية.



تخلل اللقاء حوارات هامة وهادفة من أجل الخير العام لمصرنا الحبيبة، ومن أجل الإسماعيلية باريس الصغرى.



