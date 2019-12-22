وزير النفط الكويتى: نأمل فى تسوية قضية المنطقة المقسومة قريبًا

أعرب وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، عن أمله في تسوية الأوضاع بالمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية قريبًا، مشيرًا إلى أن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في اجتماعهم خلال هذا الشهر.



وقال الفاضل، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هناك انعكاسات طيبة لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض.



وأوضح أن استقرار أسعار النفط يعود أيضا إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأكد الفاضل، أنه يأمل في تسوية الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019، حيث أوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ عدة أعوام.



وفي سبتمبر الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي، أن المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة تسير بشكل إيجابي، كما أكد في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة فيما يخص هذا الملف.



وفي أكتوبر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، بأن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بشأن إنهاء الخلاف حول المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين في القريب العاجل.



وأوضح الجارالله، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته سفارة السعودية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ89 للمملكة، أنه استمع إلى التصريحات الإيجابية التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن المنطقة المقسومة، معربًا عن أمله في طي صفحة هذا الخلاف في القريب العاجل.