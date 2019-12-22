عضو البرنامج الرئاسي: تطوير قطاع الدواء أمن قومي لمصر

قال الدكتور طارق ممدوح، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن أفضل استثمار يمكن أن يقوم به الشخص هو أن يستثمر في نفسه، مشيرًا إلى أنه يعمل بمجال الأدوية، وعليه أن يكون قويًا بهذا المجال، وهذا لا يعني أنه لا يكون لديه فهم للسياسة وإدارة الأعمال والأمن القومي؛ لكون كل ذلك يسهم في خدمة عمله في أي مهنة يمتهنها.



وأضاف ممدوح، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه يطمح أن يسهم في تطوير قطاع الدواء في مصر، مشيرًا إلى أنه بإمكانه إدخال عناصر خاصة بالجودة بما يسهم في توصيل المنتجات المصرية لجميع دول إفريقيا، بما يسهم في زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة.



وتابع عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن تطوير قطاع الدواء يسهم في توفير الدواء الذي يعتبر أمن قومي لمصر، مشددًا على أن تطوير قطاع الدواء يحتاج لسياسات واضحة يتم تطبيقها على جميع العاملين بهذا المجال.

