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حوادث

السيطرة على حريق في "جيم" بالدقي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل جيم بمنطقة الدقي، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق في صالة ألعاب رياضية "جيم" بشارع طهران بالدقي، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، فدفع اللواء هاني سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل الامتداد لباقي أجزاء الجيم.

وتمكنت القوات من إخلاء الجيم من رواده والعاملين به دون إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من الفحص أن الحريق نشب بالجزء الخلفي من الجيم والتهمته النيران بالكامل بعد حدوث ماس كهربائي ببعض التوصيلات والأسلاك الكهربائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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