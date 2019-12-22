حنان مطاوع تنتهي من تصوير مشاهد "رحيل وزهرة" في أسوان

انتهت الفنانة حنان مطاوع من تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "رحيل وزهرة" الخاصة بديكور مدينة أسوان، ومن المقرر عرض العمل مطلع يناير المقبل.



وقالت "حنان"، في تصريح لـ"الدستور"، إنها تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة دهشور بالجيزة، مشيرة إلى أنها مستمتعة بأجواء التصوير المليئة بالمرح وروح التعاون بين صناع العمل، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب متابعيها، خاصة أنه يتضمن أحداثًا جديدة وشيقة ومختلفة عما قدمته من قبل.



المسلسل يضم في بطولته نحو 108 ممثلين، وفي مقدمتهم كل من الفنانين عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، وسميرة عبدالعزيز ومحمد رياض ومحمد الشقنقيري، ويوسف عثمان ومحمود الجابري، ومفيد عاشور، ومدحت تيخا وبهاء ثروت ورشا الخطيب والوجه الجديد عبدالخالق أحمد، وفنانين آخرين، ومن المتوقع أن يسافر كل الفريق لـ"أسوان" لمدة 20 يومًا.



المسلسل تأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، وينتمي للدراما الصعيدية، ويمزج بين الخيال والأسطورة في إطار ملحمي فلكلوري غنائي، ويتضمن المسلسل نحو 30 أغنية كتبها الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي خصيصًا للمسلسل، ولحنها عمرو إسماعيل، وغناء ياسمين علي.