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سياسي

أبو العلا: التعديل الوزارى جاء فى توقيت مناسب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:58 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت مناسب، حيث رأى الكثير أن الحكومة الحالية تحتاج لضخ دماء جديدة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة فارقة، فإلى جانب أن التعديل جاء في نهاية خطة الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى.

وأضاف "أبو العلا"، في بيان اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة شهدت أيضًا تعيين عدد من نواب الوزراء، وحقيقة الأمر أن وجود مساعدين أو نواب للوزراء ومن قبل نواب للمحافظين يبلور رغبة الدولة في وجود اختصاصات مختلفة داخل كل وزارة من أجل سرعة إنجاز العمل داخل دواوين الوزارات.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن كثير من الوزراء الجدد لديهم سى فى جيد لكن ننتظر منهم الكثير، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخطوة الهامة والتى لا تزال تخطوها الدولة هي إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليًا.

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