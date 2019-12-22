الجيش الجزائري يفكك 3 عبوات ناسفة شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، عن تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية "الجلفة".



وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت قوات الجيش ودمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط بولاية الجلفة شمالي البلاد".



وأشار البيان، إلى أنه تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية "جانت" جنوبي البلاد.