أحمد بتشان ينتهي من تسجيل ألبومه لطرحه في يناير

انتهى الفنان الشاب أحمد بتشان من تسجيل ألبومه الجديد، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه في الأسواق في يناير 2020، حيث تم الاتفاق أن يكون إنتاج مشترك بين شركتى "نجوم ريكوردز"، و"هاى واى".



تعاون أحمد بتشان في الألبوم مع أهم صناع المزيكا في مصر والوطن العربى، فمن الشعراء تعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، وهشام صادق، وخالد فرناس، أما الملحنين فتم التعاون مع خالد عز، ورامى جمال، ومصطفى محفوظ، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، أما فى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، وكريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، وعمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.



ويُعد أحمد بتشان من أشهر نجوم الشباب في الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة مثل "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر" وكل منهم حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".