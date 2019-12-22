رانيا المشاط: سأنفذ سياسات جديدة فى ملف التعاون الدولى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "عند اختيارك للعمل العام، فإنك تخدم حيث الحاجة إليك"، مضيفة: "عندما توليت مسئولية وزارة السياحة في يناير ٢٠١٨، عزمت على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية، وإطلاقها إلى آفاق أوسع ذات صبغة عالمية".



وأضافت، في تدوينة لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب أدائها اليمين: «إنه ‏مع بداية تحدٍ جديد، استعيرت بعض الكلمات التي كتبتها في الفصل الخاص بي في كتاب (بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن) الذي نشر في ديسمبر ٢٠١٦، وأتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات في ملف آخر كلفت به، خطوة جديدة في مسار خدمتي في العمل العام».



وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، التدوينة بالآية القرآنية: "‏إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ".

