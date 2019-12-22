السيد القصير يصل وزارة الزراعة بعد حلف اليمين (صور)

وصل السيد القصير، وزير الزراعة الجديد، إلى مقر الوزارة في الدقي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلفا للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة الأسبق.



وكان في استقبال الوزير الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية ووصوله الوزارة لاستلامه مهامه، ونائب الوزير الجديد، قيادات ديوان العام الوزارة، وتلقى الوزير تهنئة المسئولين والعاملين بديوان الوزارة، وسط فرحة بين العاملين ورؤساء القطاعات، بتوليه حقيبة الزراعة.