حمادة هلال يكشف عن موقفه من المشاركة فى الماراثون الرمضانى المقبل
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:47 م
هدير شعراويطباعة
كشف الفنان حمادة هلال عن موقفه من المشاركة في المارثوان الرمضاني، المقبل لعام 2020.
وقال حمادة هلال، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، إنه لن يشارك بسبب تأخر الورق الخاص بسيناريو أحد المسلسلات التي كان من المفترض أن يقدمها، وكان لدية فكرة سيناريو قوية وجديدة مع المؤلف أحمد محمود أبوزيد.
يذكر أن حمادة هلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول" وهو من إنتاج شركة سينرجي، وشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبوزيد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالي الذي يظهر به حمادة هلال في دراما رمضان. شاهد
وقال حمادة هلال، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، إنه لن يشارك بسبب تأخر الورق الخاص بسيناريو أحد المسلسلات التي كان من المفترض أن يقدمها، وكان لدية فكرة سيناريو قوية وجديدة مع المؤلف أحمد محمود أبوزيد.
يذكر أن حمادة هلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول" وهو من إنتاج شركة سينرجي، وشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبوزيد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالي الذي يظهر به حمادة هلال في دراما رمضان. شاهد