صلاح يلتقط صورًا تذكارية مع أبناء قريته بمقر إقامته

حرص محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على استقبال عدد من أبناء قريته نجريج بمحافظة الغربية، أثناء حضورهم نهائي كأس العالم للأندية داخل فندق إقامته عقب انتهاء المباراة النهائية.



ورغم مخالفة ذلك تعليمات الفريق ورغم السياج الأمني والحراسة المشددة المفروضة على فندق الإقامة، إلا أن "صلاح" أصر على استقبال أبناء قريته الذين قدموا التهنئة له على فوزه بأحسن لاعب في كأس العالم للأندية، والتقطوا الصور التذكارية معه.



يذكر أن نادى ليفربول الإنجليزي توج بكأس العالم للأندية، علاوة على حصول اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، على كأس أحسن لاعب في البطولة.